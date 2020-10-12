أوزيل يحصل على 8 ملايين جنيه إسترليني مكافأة وهو على دكة البدلاء

أوزيل يحصل على 8 ملايين جنيه إسترليني مكافأة وهو على دكة البدلاء

إنجلترا – أكد تقرير صحفي، أن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، منح لاعبه الألماني مسعود أوزيل، مكافأة ضخمة تقدر بـ 8 ملايين جنيه إسترليني، في نهاية سبتمبر الماضي.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن أوزيل رغم عدم اللعب منذ 7 أشهر وتحديدا من 7 مارس الماضي، ورغم خروجه من قائمة الفريق للدوري الأوروبي، إلا أنه حصل على 8 ملايين جنيه إسترليني كمكافأة ولاء، نتيجة للعقد الموقع في يناير 2018.

ويعتبر اللاعب الألماني، البالغ من العمر 31 عاما، صاحب أعلى أجر بين اللاعبين في أرسنال، إذ يبلغ راتبه الأسبوعي 350 ألف جنيه إسترليني.

وكان الفريق اللندني قد حاول التخلص من أوزيل في الفترة الأخيرة، قبل أن يصر اللاعب على البقاء حتى نهاية عقده الحالي الذي ينتهي في الصيف المقبل.

يذكر أن مسعود أوزيل انضم إلى صفوف أرسنال في عام 2013، قادما من ريال مدريد، في صفقة قياسية بلغت قيمتها 42.5 مليون جنيه إسترليني.

المصدر: وكالات