طاجكستان – أعلنت في طاجكستان نتائج الانتخابات الرئاسية، حيث فاز الرئيس الحالي إمام علي رحمون وحصل على 90.92% من أصوات الناخبين.

وأعلن بختيار خودورزودة، رئيس اللجنة المركزية للانتخابات في طاجكستان، في إفادة صحفية اليوم الاثنين فوز إمام علي رحمون وحصوله على 90.92٪ من الأصوات في الانتخابات الرئاسية.

وبحسب لجنة الانتخابات المركزية، بلغت نسبة المشاركة 85.39٪.

وهذه هي الولاية الخامسة التي يفوز بها صاحب أطول فترة رئاسية بين قادة دول الاتحاد السوفيتي السابق، إذا تولى رئاسة البلاد لأول مرة عام 1992.

المصدر: RT