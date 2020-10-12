مصر – أصدر نادي الأهلي، بيانا كشف فيه مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها نجمه محمود عبد المنعم كهربا، في مباراة بيراميدز، أمس الأحد، لحساب الأسبوع الـ33 من الدوري المصري لكرة القدم.

واضطر كهربا للخروج من المعب بعد عشر دقائق فقط من بداية اللقاء، بعد تعرضه للإصابة، ليدخل المهاجم أليو بادجي، بدلا منه.

وأكد نادي الأهلي في بيان نشره على موقعه، أن كهربا اشتكى من آلام في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في المباراة، ليتدخل الجهاز الطبي، والذي أثبت فحصه المبدئي عن شكوى اللاعب من آلام في العضلة الخلفية.

ومن جهته، قال مدير الكرة في نادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ، إن “كهربا سيخضع لاختبار طبي اليوم الاثنين، لتحديد حجم الإصابة والاطمئنان على حالته، وأتمنى لحاقه بمباراة الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال” المقررة يوم السبت المقبل.

وكانت مباراة الأهلي وبيراميدز، انتهت بالتعادل السلبي، ليرفع الأهلي رصيده إلى 86 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري، فيما رفع بيراميدز رصيده الى النقطة 64 في المركز الثالث.

المصدر: وكالات