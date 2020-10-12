ليبيا – أعلن البرلمان الموازي في طرابلس عن تشكيل لجنة لاستدعاء رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك ومباشرة التحقيق معه، لجمع الاستدلالات حول الشكاوى المقدمة ضده.

وبحسب ما نقله موقع قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أشار قرار تشكيل اللجنة إلى حقّها في استدعاء كلِّ من ترى ضرورة حضوره لاستكمال إجراءات جمع الاستدلالات والبيانات عن الشكوى المرفوعة، والاستعانة بمن تراه مناسبًا لتحقيق أغراضها على أن تستكمل أعمالها في مدة لا تتجاوز شهرًا، وتحيل تقريرها إلى مكتب رئاسة المجلس لاتخاذ ما يلزم، وفق نصّ القرار.