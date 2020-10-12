السعودية – أكد نائب رئيس الشؤون القانونية والدولية في البريد السعودي عبد العزيز الفوزان، أن هناك خططا لبدء استخدام الدرونات في توصيل الطرود بالمملكة.

وأشار خلال مداخلته عبر “قناة الإخبارية” السعودية، إلى أن “استخدام الدرونات في توصيل الطرود، يحتاج إلى بيئة آمنة، وكما نعلم المملكة تعتبر قارة”.

وأضاف أن “البريد السعودي يعتمد تقنية متطورة، وهي محطات الطرود التي تستخدم حاليا وتسمح لأي شخص يحمل رمزا معينا بالذهاب إلى المواقع الخاصة بمحطات الطرود، التي توفرت في الأماكن الاستراتيجية مثل المولات، للحصول على الطرود خلال 24 ساعة”.

المصدر: “وكالات سعودية”