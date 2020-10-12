ليبيا – اعتبر الخبير القانوني محمد الزبيدي أنّ اجتماعات اللجنة الدستورية في القاهرة إحدى حلقات إعادة ليبيا إلى مربع الصفر؛ لأنّها تضمُّ أعضاء من تنظيم الإخوان الذين تم طردهم من المؤتمر الوطني، وانخرطوا تحت كيان يسمّى مجلس الدولة.

الزبيدي قال في تصريح لصحيفة “العرب”: “مهما كانت نوايا اللجنة حسنة فالشارع لن يقبل بسهولة النصوص التي ستضعها بالدستور”.

وأوضح أنّ أعضاء ينحدرون من برقة وطبرق انسحبوا من اللجنة، ولم يتبقَّ من أصحاب العقول المتّزنة سوى القليل، وما يثير الشبهات حولها أنّ مجلس النواب يعيش أضعف فتراته السياسية بعد انشقاق وذهاب نحو ثلثي الأعضاء إلى مجلس نواب طرابلس.

كما حذّر من أنَّ التوازنات الراهنة تمكن جماعة الإخوان من السعي نحو المزيد من الهيمنة على لجنة صياغة الدستور، مقابل استمرار الاعتراف النسبي بشرعية البرلمان.