ليبيا – قال عضو مجلس النواب عن مدينة سرت حسن الزرقاء إنّ أهالي المدينة يرحّبون بتحويل مدينتهم إلى عاصمة، إذا كان ذلك سيقود إلى توحيد المؤسسات الليبية فعليًا ويمهّد لاستقرار الدولة.

الزرقاء شدّد في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين على ضرورة توفّر ضمانات قوية لمنع انتقال الميليشيات الموجودة في طرابلس والغرب عمومًا إلى سرت مستقبلًا تحت مزاعم تأمينها.

وأضاف: “الجميع يعلم حجم التصارع العنيف بين الميليشيات بعضها مع بعض، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتحمله أهل سرت”، مذكّرًا بما شهدته المدينة من تدمير خلال غارات حلف شمال الأطلسي على النظام السابق في 2011. كما تم تعريضها للتهميش من الحكومات التي تعاقبت على حكم البلاد كونها مسقط رأس العقيد الراحل معمر القذافي؛ إضافة إلى سقوطها في قبضة تنظيم داعش الذي أراد تحويلها إلى ولاية له، قبل أن يتم طرده منها.

الزرقاء أشار إلى أنّ سرت التي يقترب سكانها من 150 ألف نسمة ربما لم تعرف الهدوء إلا مؤخّرًا مع دخول الجيش الوطني لها بداية العام الحالي، بعدما ظلت تعاني من مشكلات عدّة في مقدمتها البطالة نتيجة هروب التجار ورؤوس الأموال منها خلال السنوات الماضية.