ليبيا – قال رئيس وفد مجلس النواب إسماعيل الشريف إنّ الوفود المجتمعة في القاهرة متّفقة على إنهاء العملية الانتقالية وصولًا إلى مرحلة الاستقرار، مضيفًا: “لكن نحن هنا للاتفاق على قاعدة دستورية متينة تمكّن الشعب الليبي من انتخاب برلمان جديد ورئيس للدولة”.

الشريف وفي تصريح لقناة “سكاي نيوز عربية” أمس الأحد أوضح أنّ هذا الهدف لن يأتي إلا إذا تمكّنت الدولة من احتكار القوة المنظّمة وتكون بيدها المؤسسات العسكرية والشرطية، وبالتالي تستطيع إنفاذ القانون وتحقيق عدالة ناجزة بين أبناء الشعب الليبي من خلال دستور يحدّد الهوية الوطنية وحقوق المواطنين وواجباتهم والعلاقة بين السلطات الثلاث.