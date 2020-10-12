ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين رفقة مقرر المجلس سعيد كلة أمس الأحد سفيرَ الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “خوسيه ساباديل” في مقرّ المجلس بالعاصمة طرابلس.

المشري بارَكَ لـ “ساباديل” وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس بتولّيه منصبه الجديد كسفير للاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.

وناقش الطرفان خلال اللقاء مستجدّات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد، ومسارات الحوار الليبي وسبل إنجاحها، ودور الاتحاد الأوروبي في حلِّ الأزمة في ليبيا.