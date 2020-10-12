باكستان – بات شاب باكستاني عملاق يدعى مدثر جوجار ويبلغ طوله نحو مترين و30 سنتيمترا، أطول لاعب كريكيت في العالم، بعد سنوات من معاناته من التنمر بسبب طوله.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن جوجار البالغ من العمر 21 عاما، تم اختياره بالفعل من قبل فريق الكريكيت لاهور كالاندرس المحلي، ويأمل في أن يلعب مع منتخب باكستان يوما ما.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن جوجار قوله: “كنت أطول طفل في المدرسة، وكان طولي 1.82 متر عندما كنت في العاشرة من عمري، وبلغ 2.1 متر عندما التحقت بالثانوية”.

وأضاف: “كانت أسرتي قلقة لأنني واصلت النمو إلى ذلك الطول، ولم يتمكنوا من فهم سبب زيادة طولي عن إخوتي وما إذا كان ذلك سيسبب لي أي مشاكل لاحقا”.

واستطرد التقرير، أن والده اصطحبه إلى العديد من الأطباء في مدينتي لاهور وكراتشي، وأكد له الأطباء أن جوجار يعاني من حالة هرمونية تجعله أطول من الإنسان العادي.

وعلق جوجار على ذلك قائلا: “الأطباء أكدوا أنني أعاني من حالة هرمونية لكنهم لم يستطيعوا معرفة ما إذا كان طولي سيزيد.. آخر مرة تحققت فيها من طولي كانت قبل عام ونصف ولكن طولي لم يزد منذ ذلك الحين”.

ومن ناحية أخرى، أكد والدا جوجار، أن نجلهم عانى من حالات التنمر في طفولته، بسبب طوله مقارنة بباقي زملائه في المدرسة وكل المحيطين به، وكان البعض يسخر منه ويسبب له العديد من المضايقات التي جعلت جوجار يتأثر ويعاني من الاكتئاب في معظم الأوقات.

المصدر: وكالات