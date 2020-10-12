روسيا – صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الشركة الروسية “ألروسا” احتلت مكانة رائدة في سوق إنتاج الألماس في العالم خلال فترة جائحة كورونا.

وقال بوتين، خلال اجتماع مع مدير “ألروسا” سيرغي إيفانوف اليوم الاثنين: “خلال الوباء فإن صناعة المجوهرات وقاعدتها إنتاج الألماس في وضع صعب للغاية، أعني الإنتاج العالمي الآن، حيث توقف العديد من منتجي (الألماس) عن الإنتاج عمليا، وقاموا بعمليات تسريح كبيرة، وهم أنفسهم على وشك الإفلاس”.

ووفقا للرئيس الروسي فإن “ألروسا”، التي تعد أكبر شركة لإنتاج الألماس في روسيا، قد أصبحت الآن الأكبر في العالم.

وأشار إلى أنه خلال جائحة كورونا، بناء على تعليماته، تم تخصيص دعم لمختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك تم اتخاذ تدابير لدعم الصناعات المتضررة.

المصدر: “تاس”