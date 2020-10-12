الإمارات العربية – أكدت بورصة “إنتركونتيننتال”، اليوم الاثنين، إنها تخطط لتدشين بورصة “أبوظبي إنتركونتيننتال” للعقود الآجلة والتداول في العقود الآجلة لخام النفط “مربان” في أواخر الربع الأول من 2021.

وقالت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، في العام الماضي، إن خام “مربان” سيتداول في بورصة محلية جديدة، بورصة “أبوظبي إنتركونتيننتال” للعقود الآجلة، المملوكة بشكل مشترك لأبوظبي وعدة شركات نفط كبرى وبورصة “إنتركونتيننتال”، التي تضم تداولات “برنت” أيضا.

ويعتبر “مربان” من أفضل خامات النفط على مستوى العالم بفضل خصائصه الكيميائية الفريدة ومستويات إنتاجه المستقرة وجاذبيته ورواجه لدى المشترين الدوليين وشركات الإنتاج والامتيازات طويلة المدى.

المصدر: “رويترز”