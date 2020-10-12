علييف: الهجوم على كنجة من أراضي أرمينيا جريمة حرب

علييف: الهجوم على كنجة من أراضي أرمينيا جريمة حرب

أذربيجان – اعتبر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، القصف الصاروخي لمدينة كنجة، من أراضي أرمينيا، بمثابة جريمة حرب.

وكتب علييف على صفحته في “تويتر”، امس: “انتهكت أرمينيا بشكل صارخ نظام وقف إطلاق النار، وأطلقت صواريخ على مدنيين في مدينة كنجة. هذه جريمة حرب وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف”.

كما وصف الحادث، بأنه “عدم احترام للمفاوضات التي توسطت فيها روسيا”.

وأشار علييف إلى أن الهجوم الصاروخي تم من أراضي أرمينيا.

وأضاف أن “القيادة العسكرية والسياسية في أرمينيا مسؤولة عن هذه الجرائم، وأن الجانب الأذربيجاني سيرد بشكل مناسب”.

المصدر: تاس