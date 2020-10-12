لبنان – أعلنت وزارة الداخلية في لبنان امس، فرض إغلاق تام على 169 بلدة شمالي وجنوبي البلاد لمدة أسبوع، بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أن الإغلاق سيكون بدءا من اليوم الاثنين وسيشمل تعليق العمل في المؤسسات الرسمية والخاصة في نطاق تلك البلدات وإلغاء المناسبات الاجتماعية وإغلاق الحانات والملاهي بشكل كامل.

ومنحت الداخلية بعض الاستثناءات للمؤسسات الغذائية والصيدليات والمصانع والمستشفيات والشرطة.

كما قرر وزير التربية طارق مجذوب، عدم فتح المدارس في القرى والبلدات التي تقرر إغلاقها.

ويعد هذا ثاني قرار يتخذ خلال هذا الشهر بإغلاق بلدات وقرى في لبنان لتفادي تداعيات الفيروس.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية