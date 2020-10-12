ليبيا – قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنّ الصراع في ليبيا وسوريا مستمرٌّ منذ وقت طويل للغاية، لافتًا إلى هناك حاجة ملحّة لاستبدال الحلِّ العسكري بحلٍ سياسي.

ماس وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين نوّه إلى أنّ ليبيا تشهد أولى بوارق الأمل بوجه خاصّ، ومن الممكن أن تشكّل المحادثات التي تشرف عليها الأمم المتّحدة في مدينة مونترو أساسًا لمواصلة العملية السياسية.

وأضاف: “الأمر الواضح هو أنّ مستقبل ليبيا يجب أن يقرّره الليبيون أنفسهم، ولا يجوز توجيهه حسب المصالح الجيوستراتيجية للمؤيدين الدوليين لكلٍّ من الطرفين”.

وزير الخارجية الألماني أوضح أنّ الطريق لمستقبل ليبيا يتمثّل في إنهاء التدخّل الأجنبي في الصراع وتحسين الوضع الإنساني والأمني في البلاد، وبناء هياكل مستدامة للدولة ولسيادة القانون.