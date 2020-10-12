ليبيا – حذّرت مديرية أمن شحات في بيان لها اليوم الإثنين المواطنين من انتشار عملات محلية مزوّرة بفئات ذات قيمة عالية، لافتةً إلى أنه يتم تداولها بشكل كبير في الأسواق خلال هذه الأيام.

المديرية أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أنّ هناك عملة نقدية مزورة من فئة الخمسين دينار، يتم تداولها في المنطقة هذه الأيام، داعيةً جميع المواطنين إلى أخد الحيطة والحذر عند التعامل بها وتبليغ أقرب مركز شرطة على الفور عند العثور على إحدى هذه العملات.

ونشرت المديرية صورًا توضّح العملة المزورة، مطالبةً المواطنين بالتعاون معها لتتمكّن من الوصول إلى مروجي تلك العملات المزيفة.