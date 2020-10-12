ليبيا – زعم موقع قطري تديره قطر من العاصمة البريطانية لندن وجود ما أسماه ” خط نشط يقوم على تجارة المخدرات ” بين نظام بشار الأسد إلى حفتر بشرق البلاد ” وذلك في تقرير مبني ( على مصادر مجهولة )

وقال موقع عربي 21 القطري نقلًا عن مصادر سورية أن ” الرئيس الأسد يرسل وبشكل مستمر شحنات عبر ميناء اللاذقية إلى ليبيا لصالح حفتر، من الكبتاغون، واسمه الذي يعد حبوبا مدمنة جدا ومخدرة وغير قانوني في معظم دول العالم منذ عام 1986 ” .

وكان الموقع نفسه قد غرق في موجة من الإكاذيب سنة 2018 عن مرض وموت حفتر نفسه وهو الذي من المفترض انه يتاجر حاليًا في المخدرات مع رئيس الجمهورية السوريةالذي صرح قبل يومين من هذا التقرير بتصريحات عدائية ضد تركيا تتهمها بنقل مرتزقة من ليبيا إلى أذربيجان .

وزعم المعارض السوري ” غازي دحمان ” وهو من الإخوان المسلمين صحة هذه الرواية وقال : ” تعبو عن خطورة تصدير النظام السوري الكبتاغون الذي يشحن إلى بنغازي التي تعد بالنسبة لنظام الأسد منطقة لوجستية للاستهلاك والتوزيع وتسهل تهريبه في الداخل الليبي وإلى خارج ليبيا كذلك ” .

وأضاف دحمان بأن ” النظام السوري يستغل بنغازي كبؤرة إقليمية للتجارة في الكبتاغون للاستخدام المحلي والخارجي كمركز للتهريب إلى أوروبا أيضا، لفائدة نظام الأسد ومليشيات حفتر في الشرق ” إلا أن هذا الإخواني السوري لم يثبت أي صحة لإدعائاته بدليل أو مستند او حتى صورة لكميات هذا المخدر في بنغازي .

وجاء عن الكاتب وفق معلومات استقاها من مصادر في ميناء اللاذقية، الذي تخرج منه شحنات الكبتاغون إلى خارج سوريا، أن نظام الأسد يستغل حالة الفوضى في ليبيا، ووجود أمراء حرب هناك، ويتخذ حالة عدم الاستقرار فرصة للتهريب، من أجل محاولة التغلب على الأوضاع المالية الصعبة في مناطقه التي يسيطر عليها في سوريا.

و عن الكميات المزعومة المهربة إلى بنغازي، يحاول نظام الأسد، وفق هذا الإخواني، تهريب شحنات تقدر بنحو 10 أطنان بشكل دوري إلى خارج سوريا، بين فترات من شهر إلى ثلاثة أشهر، أي ما تقدر قيمته بأقل من مليار يورو لكل شحنة، بحسب تقدير مصادره وهو رقم بطبيعة الحال يعد من الصعب جدًا توفره لدى القيادة العامة !.

وأثار هذا المقال سخرية واسعة عبر وسائل التواصل الإجتماعي سواء في حسابات الموقع القطري ” عربي 21 “ او في حسابات المنصات الاعلامية الليبية المرتبطة بالإخوان وبنفس الممول .

المرصد – متابعات