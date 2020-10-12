وينبغي على الأشخاص الذين يعانون من أعراض غير مشخصة، أن يفكروا في أنهم قد يعانون من نقص فيتامين B12.

وفي حين أنه من غير المحتمل أن تكون الأعراض ناتجة عن الحالة، لا يزال هناك العديد من الأشخاص الذين يعانون من نقص في فيتامين B12.

ويمكن أن يكشف اختبار الدم السريع عما إذا كان يجب عليك إضافة المزيد من الفيتامين إلى نظامك الغذائي. ويجب أن تفكر في التحدث إلى الطبيب حول نقص B12 إذا كنت تعاني من تقرحات آفة غير مبررة في الفم.

وتُعرف تقرحات “كانكر” بأنها نوع من القرحة تتشكل على الأنسجة الرخوة داخل الفم، أو في قاعدة اللثة.

ومن المرجح أن تصاب بهذه القروح المؤلمة إذا كنت تعاني من نقص فيتامين B12، وفقا لموقع Ada الطبي.