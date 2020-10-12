وزير الخارجية العراقي يعرض على السيسي موضوعات اللقاء الوزاري العربي

مصر – استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وسلّم حسين، الرئيس المصري رسالة موجهة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وقال بيان للخارجية العراقية، إن “السيسي استقبل حسين وبحث معه العلاقات الثنائيّة، وسبل الدفع بها لما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين”.

كما تناول اللقاء بحسب البيان، القمة القادمة على مستوى القادة المزمع عقدها في الربع الأول من العام المقبل.

وعرض وزير الخارجية العراقي “أهم” موضوعات القمة الثلاثية على المستوى الوزاري التي ستعقد غدا في القاهرة.

المصدر: RT