السعودية – وقع بنكا “الأهلي” ومجموعة “سامبا” المالية اتفاقية اندماج ملزمة بينهما، ليصبح البنك الأهلي دامجا، مع انقضاء مجموعة “سامبا” المالية وتحويل أسهم المجموعة لصالح البنك الأهلي.

وسيصدر البنك الأهلي عدة أسهم جديدة، سيحصل بموجبها مساهمو مجموعة “سامبا” على 0.739 سهم في البنك الدامج “الأهلي”.

وبموجب الاتفاقية، سيتحول المقر الرئيسي للبنك الدامج “الأهلي” إلى مدينة الرياض بدلا من مدينة جدة، مع تعيين رئيس مجلس إدارة بنك “سامبا” كرئيس تنفيذي للبنك الدامج “الأهلي”، فيما سيتم تعيين رئيس مجلس إدارة البنك “الأهلي” الحالي سعيد الغامدي عضوا منتدبا ورئيساً تنفيذياً لمجموعة البنك الدامج “الأهلي”.

واتفق البنكان على تعيين شركة استشارية متخصصة، لتقديم مشورتها في ما يتعلق باسم البنك الدامج وشعاره وهويته، وسيتم تحديدها في وقت لاحق، وتضمنت الاتفاقية أن لا يتم تسريح الموظفين بصفة إجبارية.

وسيؤدي الاندماج إلى تكوين منشأة مالية إقليمية قوية، بقيمة أصول 837 مليار ريال، وسيصبح البنك الدامج أكبر بنك في المملكة، بقيمة سوقية تساوي 171 مليار ريال، ويبلغ دخله التشغيلي نصف السنوي 15 مليار ريال، تعادل 30% من الحصة السوقية.

فيما يتوقع أن يصل صافي دخل البنك 7 مليارات ريال، تمثل 38% من الحصة السوقية، وسيصبح البنك “الأهلي “الأول في منطقة الشرق الأوسط في ما يختص بصافي الدخل، أما قاعدة حقوق الملكية المجمعة فيتوقع أن تصل إلى 120 مليار ريال.

وسيصبح لدى البنك الدامج منصة بنكية عالمية متوازنة في جميع القطاعات البنكية، فيما سيبلغ دخله من عدة قطاعات منها: “41% من الدخل التشغيلي الناتج عن الخدمات المصرفية للأفراد، و25% من الدخل التشغيلي ناتج عن الخدمات المصرفية للشركات، و23% من نشاطات الخزينة، و6% عن الخدمات المصرفية الدولية، و5% عن الأسواق المالية”.

وسيرفع رأسمال البنك الأهلي إلى 44.78 مليار ريال بدلا من 30 مليار ريال، وسيتملك مساهمو”سامبا” على 32.6% من رأسمال البنك الأهلي، فيما يمتلك مساهمو البنك “الأهلي” على 67.4% من رأس المال.

المصدر: “عكاظ”