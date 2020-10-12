فيينا – أوضحت الشركة العربية للاستثمارات البترولية “ابيكورب”، الإثنين، إن استثمارات قطاع الغاز المخطط خلال لها خلال خمس سنوات، ارتفعت 29 بالمئة إلى 126 مليار دولار، نظرا للتوجه المتزايد في المنطقة نحو الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة.

وأضافت “ابيكورب” في تقرير التوقعات السنوي، أن الاستثمارات المقررة في قطاع الغاز بالمنطقة، شهدت استقراراً على أساس سنوي خلال العام الحالي، رغم التراجع الحاد بالطلب العالمي على الغاز.

ورجح التقرير أن تتسبب الأزمة العالمية الحالية، في انخفاض معدل النمو السنوي في الطلب العالمي على الغاز خلال السنوات الخمس المقبلة (من 2020 – 2024) إلى 1.5 بالمئة.

وكانت التوقعات السابقة قبل تفشي فيروس كورونا، قدرت نموا بنسبة 1.8 بالمئة للطلب على الغاز خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأشار التقرير إلى انخفاض قياسي للطلب العالمي على الغاز بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي، خلال العام الحالي.

وأفاد التقرير بأن نمو الاستثمارات المخطط لها بمنطقة الشرق الأوسط، يرجع بشكل أساسي إلى الإقبال الكبير على الغاز من قبل العديد من دول المنطقة، بهدف توليد الطاقة النظيفة، وتعزيز كفاءة أصول المواد الخام لقطاعي الصناعة والبتروكيماويات.

وتحتل المملكة العربية السعودية وإيران والعراق مراكز الصدارة من حيث الاستثمارات المقررة في قطاع الغاز.

وأدت جائحة كورونا وما تبعها من قرارات تقييد وإغلاق الأنشطة الاقتصادية، إلى تضرر إيرادات مصدري النفط والغاز وفرض قيود على سلاسل التوريد، مما أدى إلى تعرض المشاريع الأساسية للتأجيل أو التأخير.

وحسب إحصاءات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تنخفض إيرادات مصدري النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2020 لأدنى مستوى لها منذ 17 عاما.

الأناضول