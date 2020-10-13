البرتغال – أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إصابة نجمه وهدافه الأول كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا.

وأضاف الاتحاد في بيان نشره على موقعه، أن مهاجم يوفنتوس البالغ من العمر 35 عاما، سيغيب عن مواجهة السويد في دوري الأمم الأوروبية غدا الأربعاء، لكنه أكد أن اللاعب “بخير” ولم تظهر عليه أي أعراض وخضع للعزل الذاتي.

وأشار الاتحاد البرتغالي إلى أنه أخضع بقية اللاعبين الذين خالطوا رونالدو إلى فحوصات طبية اليوم الثلاثاء، وجاءت جميعها سلبية، وسيكون بمقدور المدير الفني فرناندو سانتوس الاعتماد عليهم في مباراة السويد.

ويعتبر رونالدو أحدث المصابين بالفيروس سريع الانتشار بعد مجموعة من اللاعبين، أبرزهم الأرجنتيني باولو ديبالا زميله في يوفنتوس، والفرنسي بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد، والبرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان، وثنائي ليفربول، الإسباني تياغو ألكانتار، والسنغالي ساديو ماني.

وكان رونالدو شارك أساسيا في مباراتي البرتغال الأخيرتين أمام إسبانيا (0-0)، وفرنسا (0-0).

المصدر: وكالات