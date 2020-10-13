مصر – يعقد وزراء خارجية مصر والأردن والعراق اليوم اجتماع آلية التنسيق بين دولهم في قصر التحرير في العاصمة المصرية القاهرة.

ويأتي هذا اللقاء بهدف بحث نتائج قمة القادة التي عقدت في عمان 25 أغسطس الماضي، وبحث مشاريع العمل المشتركة المستهدفة، وترجمة رؤى القادة في توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة، بما يحقق مصالحهم المشتركة.

وسيبحث الاجتماع أيضا “المستجدات والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم القضايا العربية، وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بين الأردن ومصر والعراق”.

ويعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك لإيضاح ما التوصل إليه.

والتقى وزير خارجية العراق فؤاد الحسين أمس، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري للبحث في قضايا عديدة.

المصدر: “الإعلام المصري”