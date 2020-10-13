ليبيا – توقّع عضو مجلس النواب علي التكبالي بقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في منصبه حتى تشكيل حكومة جديدة تنتقل إليها السلطة.

التكبالي وفي تصريح لقناة “العربية” أمس الإثنين أشار إلى أنّ التوصّل إلى توافق بشأن إنتاج سلطة جديدة وبشأن شاغلي المناصب العليا داخلها لن يكون أمرًا سهلًا، خاصّة أنّ الحوار يجمع بين شخصيات مضادّة توجد بينها الكثير من الخلافات وآراؤها متباينة.

واعتقد أنّ الحوار سيستغرق وقتًا طويلًا، ولن ينتهي في أسابيع أو في بعض الجلسات وقد ينتهي بالفشل.

عضو مجلس النواب أشار إلى أنّ السراج عندما ربط استقالته بتشكيل سلطة تنفيذية جديدة يسلّم لها مهامّه، يعلم جيّدًا أنّه سيبقى في منصبه إلى ما بعد شهر أكتوبر.