ليبيا – أكّد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني أمس الإثنين على تعليماته السابقة لكافّة البلديات بضرورة الاستعداد لفصل الشتاء المقبل.

الثني ناقش خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بو جواري، استعداد كافّة البلديات للأمر.

وأصدر تعليماته العاجلة بضرورة الشروع في تنظيف غرف تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، مؤكّدًا على كافّة البلديات القيام بوضع خطة لتفادي حدوث الفيضانات، والتركيز على إيجاد آلية سريعة وعاجلة للتعامل مع الكوارث في حال حدوثها.