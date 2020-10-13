ليبيا – أصدر رئيس غرفة عمليات الكرامة الفريق طيار ركن صقر الجروشي أمس الإثنين تعليماته بسحب كافّة الأجهزة الأمنية من مستودع رأس المنقار، التابع لشركة البريقة لتسويق النفط والغاز.

آمر الغرفة وفي كتاب لشركة البريقة لتسويق النفط وفقًا لما نشرته وكالة “الأنباء” الليبية أكّد على ضرورة أن يتمَّ توزيع الوقود بواسطة الشركة باعتبارها صاحبة الاختصاص، اعتبارًا من تاريخ 11 أكتوبر الجاري؛ مع الإبقاء على حرس المنشآت النفطية ومكتب الأمن الداخلي فقط داخل المستودع.

وأشار الكتاب إلى أنّ وقود الديزل بات متوفرًا الآن، ويكفي كلّ المناطق بعد نقصه المدة الماضية؛مما سبب إرباكًا على جميع المستويات وفي جميع المجالات، كالمستشفيات، والمصانع، والزراعة، والنقل الثقيلن ومحركات الإنارة. وفقًا للكتاب.