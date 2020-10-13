الوزير بعد اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أمس الإثنين وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية قال: “من خلال اللجوء إلى مساعدة الإرهابيين المسلحين الموالين لتركيا، أصبحت أذربيجان منبرًا لتوسيع نفوذ تركيا وبؤرة للإرهاب الدولي في منطقتنا، وسياسة تغذية وتشجيع المنظمات الإرهابية وتزويدها بممر إلى جنوب القوقاز محفوفة بموجة جديدة من العنف والنشاط الإرهابي ليس في منطقتنا فقط، ولكن أيضًا أبعد من ذلك. اليوم نحن بحاجة إلى وقف الأعمال العدائية“.