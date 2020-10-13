ليبيا – قال عضو مجلس النواب خليفة الدغاري إنّ دور هيلاري كلينتون يكشف تورّطها في تنفيذ مخطّطات الإدارة الأمريكية، بإسقاط الدول وأنظمة الحكم في الوطن العربي.

الدغاري أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أنّ هذا الدور اعتمد على استخدام الإعلام والتحريض وإثارة الفتنة، بداية من إسقاط دولة العراق وتفكيك جيشها، في مؤامرة ساهمت فيها معظم دول ودويلات المشرق العربي.

ورأى أنّ انتشار الفساد والبطالة والفقر والتهجير والدمار تتحمل إدارة كلينتون ومن خلفها ومن تواطأ معها المسؤولية الأخلاقية والقانونية حياله، وأنّ الحالة الليبية ليست استثناء عما يخطّط له في كافّة ربوع الوطن العربي.

وتابع: “لقد استخدمت كافّة الوسائل الممكنة من قنوات فضائية والإعلام الالكتروني، ودعمها بملايين الدولارات، لتمارس الدور التحريضي، لنشر الفوضى وخلق حالة اللااستقرار، وإشعال الصراع، والحروب الداخلية، كما هو الحال في سوريا واليمن وليبيا تنفيذًا لمخطّطات مشبوهة”.