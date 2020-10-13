ليبيا – عقد مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني أمس الإثنين اجتماعه الاستثنائي الخامس للعام الجاري برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، بحضور أحمد معيتيق، وعبد السلام كاجمان، ومحمد عماري زايد، وأحمد حمزة والوزراء.

وفي مستهل الجلسة اعتمد المجلس وفقًا للمكتب الإعلامي التابع له محاضر اجتماعات مجلس وزراء الوفاق الطارئ الثاني والاستثنائي الثالث والرابع لسنة 2020 م.

واطّلع السراج الحضور على نتائج محادثاته الخارجية والمواقف الإقليمية والدولية تجاه الأزمة الليبية.

وكلّف المجلس وزارتي الخارجية والعدل لبحث ومتابعة موضوع العلاقات مع بعض الدول في ظلِّ ما يستجدُّ من تطورات.

من جهة أخرى أحال المجلس موضوع تخصيص مبلغ لصالح الشركة العامة للكهرباء لتغطية نفقات توريدات المواد والمعدّات اللازمة للصيانة إلى وزارة المالية؛ لمناقشته مع الشركة في ظل المخصّصات المالية المقررة لها.

على صعيد آخر حضر جانبًا من الجلسة رئيس اللجنة الاستشارية لمكافحة وباء كورونا الدكتور خليفة البكوش، حيث قدّم لمحة عن الوضع الوبائي المحلي للفيروس، مشيرًا إلى وجود تحسّن كبير في محاصرة هذا الوباء، كما تم مناقشة الأوضاع المالية التشغيلية لمراكز العزل بما في ذلك مكافآت الأطقم الطبية والطبية المساعدة، في ظل الموارد المالية المخصّصة.