ليبيا – التقى وزير خارجية الوفاق محمد سيالة السفير الجزائري مالك عبد القادر حجازي المعتمد لدى الوفاق.

اللقاء ناقش -وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة- التعاون بين ليبيا والجزائر في المجالات المختلفة وعلى رأسها مجال الطاقة.

وتقدّم سيالة بالشكر لفريق العمل الجزائري الخاصّ بصيانة الشبكة العامة للكهرباء، الذي ساهم مع الفنيين الليبيين في إعادة عمل وحدة بمحطة الخمس.

من جانبه حمل السفير الجزائري رسالة شفهية من وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم مفادها رغبة الحكومة الجزائرية في إشراكها في جولات الحوار الليبي التي تجري الآن، مشيرًا إلى أنّ الحكومة الجزائرية مستعدّة لتقديم يد العون من ناحية التدريب والتأهيل للكيانات الشرطية والأمنية لكافّة المجموعات الراغبة في الانخراط في الأجهزة الأمنية.