ليبيا – أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري عن ترحيبه بإطلاق سراح العمال الهنود الذين اختطفتهم مجموعة إجرامية في منطقة الشويرف شهر سبتمبر الماضي، أثناء توجّههم لمدينة طرابلس.

العقوري أشاد -بحسب الموقع الرسمي التابع للمجلس- بالمجهودات الرسمية وغير الرسمية التي بذلت لتحرير سراح المختطفين، على رأسها جهود مديرية أمن منطقة الهلال النفطي، معبّرًا في الوقت نفسه عن صادق تهانيه لعائلات المخطوفين وللسفارة الهندية بسلامة مواطنيها.

وأكّد على أنّ هذه الأفعال الإجرامية الشنيعة والتي تندرج تحت جريمة الحرابة، لن تمرَّ دون عقاب ولا تسقط بالتقادم. مضيفًا أنّ لجنة الخارجية أحالت الوثائق الخاصّة بملابسات الحالة إلى المحامي العام، باعتباره الأمين على الحالة الجنائية حتى يتم توجيه الاتهام لمن يثبت تورطهم في هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة.