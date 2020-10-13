كوريا ج – أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الكورية الجنوبية طلبت من الجانب الكوري الشمالي أكثر من 60 مرة القيام بتسديد قروضه البالغة قيمتها حوالي تريليون وون، لكنه لم يرد على ذلك قط.

ووفقا للبيانات فقد قدمت كوريا الجنوبية قروضا تبلغ قيمتها 933 مليون دولار إلى كوريا الشمالية في الفترة من 2000 إلى 2008.

وتشمل القروض: قرضا للغذاء (720 مليون دولار)، وقرضا للمواد والمعدات لربط السكك الحديدية والطرق (132.9 مليون دولار)، وقرضا للمواد الخام للصناعات الخفيفة (80 مليون دولار).

وسددت كوريا الشمالية جزءا من قرض المواد الخام للصناعات الخفيفة مرتين في عامي 2007 و2008 باستخدام سبائك الزنك بقيمة 2.4 مليون دولار.

ويبلغ مبلغ أصل القرض، الذي يجب أن تسدده كوريا الشمالية على الفور، 798 مليون دولار.

وبذلك، أرسلت كوريا الجنوبية وثائق رسمية 62 مرة، تحث فيها كوريا الشمالية على سداد القرض، وتم إرسال آخر وثيقة رسمية في يوم 28 سبتمبر من هذا العام. لكن كوريا الشمالية لم ترد على ذلك قط.

المصدر: “يونهاب”