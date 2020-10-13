الولايات المتحدة – حسن صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي لـ2020، وقال إن الناتج المحلي الإجمالي العالمي من المتوقع أن ينخفض بنسبة 4.4% هذا العام لكنه سيتعافي وينمو بنسبة 5.2% في 2021.

وجاء ذلك في تقرير لصندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر الجاري حول آفاق تنمية الاقتصاد العالمي.

وتقديرات الصندوق بانكماش الاقتصاد العالمي هذا العام بنسبة 4.4% تزيد بنسبة 0.8% عن تقديراته في يونيو الماضي.

وأضاف، أن المراجعة كانت مدفوعة بنمو أفضل من المتوقع في الاقتصادات المتقدمة والصين خلال الربع الثاني من العام وعلامات على انتعاش أسرع في الربع الثالث، ورغم ذلك حذر الصندوق من أن أزمة فيروس كورونا لم تنته بعد.

ويتوقع الصندوق أن يتعافى الاقتصاد العالمي في العام المقبل ويحقق نموا بنسبة 5.2%، وهذا المستوى أقل من التقديرات السابقة التي أشارت إلى نمو نسبته 5.4%.

المصدر: RT + “تاس”