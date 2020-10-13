ليبيا – قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إنّ بلاده تواصل مساعيها إلى حلٍّ سياسي “سليم” في ليبيا، مؤكّدًا أنّ هذا الأمر لن يتحقّق إلا بانتخابات تفرز مؤسّسات سيادية، بعيدًا عن الصراعات الدولية.

وأكّد الرئيس الجزائري في حديث مصوّر أمام وزارة الدفاع الجزائرية تابعته المرصد، أّنّ كافّة الحلول المقترحة لحلِّ الأزمة الليبية تتركّز على إعطاء “المهدئات للسرطان”، ولذلك فإنّ “أيّ حلٍّ ما عدا الانتخابات يضيع الوقت ويؤزم الوضع”.

وأورد أنّ نداء الجزائر بدأ يسمع له من وصفهم بـ”الكبار”، وهو الدعوة إلى العودة للشرعية الشعبية.

وكان الرئيس الجزائري قد شدّد على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا، في معرض حوار أجراه مع صحيفة “لوبينيون” الفرنسية مؤخّرًا.

وحين سئل عن الصيغة الممكنة للحلِّ في ليبيا في ظل تعدد الوساطات، أشار تبون إلى أنّ الأزمة تفاقمت في البلد المجاور بسبب غياب المؤسّسات.

وأوضح تبون أنّ تنظيم هذه الانتخابات هو الصيغة القادرة على إفراز الشرعية المطلوبة من أجل بناء باقي المؤسسات الأخرى في ليبيا.

وأشار إلى أنّه عقب الانتخابات سيكون هناك برلمان واختيار لرئيس وزراء أو ربما رئيس البلاد بشكل مباشر، ثم تنظيم التوازن بين القوى السياسية استنادًا إلى الدستور.

المرصد – متابعات