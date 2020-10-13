ليبيا – بحث الرئيس التونسي قيس سعيد هاتفيًا أمس الإثنين مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع في ليبيا.

تبون أعرب وفقًا لوكالة “روسيا اليوم” عن ترحيبه بالحوار الليبي الليبي تحت إشراف منظّمة الأمم المتحدة، والذي سيلتئم بداية شهر نوفمبر القادم في تونس، مؤكّدًا على أنّ الجزائر تقف دائمًا إلى جانب تونس.

وأكّد سعيد امتنانه للجزائر على موقفها الثابت، مشدّدًا على أنّ التنسيق مع الأشقّاء الجزائريين هو من ثوابت الدبلوماسية التونسية.

كما تطرّق الجانبان إلى الزيارة التي سيجريها تبون إلى تونس بعد الانتهاء من وضع الدستور الجزائري الجديد إثر الاستفتاء الذي سينتظم مطلع نوفمبر.