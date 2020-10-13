ليبيا – قال الباحث السياسي عبد الستار حتيتة إنه بينما الحوارات تجري بين الفرقاء الليبيين في عواصم عدة، تبدو تركيا مشغولة بتثبيت أقدامها في ليبيا تدريجيًا؛ في محاولة لإحداث خلل سياسي شرق ليبيا، بالتزامن مع دعمها العسكري المتزايد لميليشيات غرب ليبيا.

حتيتة أشار في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية” إلى أنه بذلك تكون تركيا نجحت في تعزيز وجودها العسكري من جانب، والسياسي أيضًا من جانب آخر، بعد تفكيك كيان مجلس النواب؛ كي تكون حقّقت الهدف الأكبر لها في ليبيا.

واعتبر أنّ هدف تركيا الأكبر هو حرق الكرت الوحيد الذي تمتلكه بنغازي، وهو البرلمان (الجهة الوحيدة المنتخبة في ليبيا)، والتي تستمد القوات المُسلّحة الشرعية منه.