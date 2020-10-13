بلجيكا – أعلن المنتخب البلجيكي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن نجم خط وسطه كيفن دي بروين، انسحب من التشكيلة التي ستواجه آيسلندا في دوري الأمم الأوروبية بسبب إصابة غير محددة.

وقال منتخب “الشياطين الحمر” عبر حسابه في “تويتر”: “عاد كيفن دي بروين إلى ناديه (مانشستر سيتي). لن يكون جاهزا بما يكفي لمواجهة آيسلندا”.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب بلجيكا مضيفه الآيسلندي غدا الأربعاء، في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية في المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وتحتل بلجيكا المركز الثاني في مجموعتها برصيد ست نقاط، وتتخلف بفارق نقطة واحدة عن إنجلترا المتصدرة، فيما تقبع آيسلندا في المرتبة الرابعة الأخيرة بدون رصيد من النقاط، وتحتل الدنمارك المركز الثالث بأربع نقاط.

المصدر: حساب منتخب بلجيكا على “تويتر”