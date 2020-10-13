روسيا – أعلنت المجموعة الروسية “تشيركيزوفا” لمنتجات اللحوم، اليوم الثلاثاء، أنها بدأت بتصدير لحوم الدواجن إلى السعودية، مشيرة إلى أن هذه الشحنة تعد الأولى إلى المملكة.

وقالت المجموعة، التي تعد أكبر منتج للحوم في روسيا، في بيان نشرته على موقعها، إنها نجحت بدخول سوق تصدير مهمة، حيث بدأت بتوريد لحوم الدواجن إلى السعودية.

ووفقا للمجموعة فقد تم شحن المنتجات من مزرعة الدواجن التابعة لها والواقعة في مقاطعة بينزا التي تبعد نحو 650 كيلومترا عن العاصمة الروسية موسكو.

وتحتوي الشحنة على لحوم دواجن خالية من العظام، ويحظى هذا النوع من اللحوم بطلب مستقر من مصنعي اللحوم ومؤسسات تقديم الطعام في المملكة.

وأشارت الشركة إلى أن الشحنة شحنت عبر البحر إلى ميناء جدة السعودي، وبعد استكمال جميع إجراءات التخليص الجمركي اللازمة سيتم توزيعها في السوق المحلية في السعودية.

وأكد ممثل المجموعة لـRT أن الشحنة المصدرة من اللحوم الحلال وتطابق تعاليم الديانة الإسلامية، مشيرا إلى أن هذه الشحنة تجريبية، معربا عن أمله بزيادة عدد الشحنات خلال العام القادم.

وقامت المجموعة الروسية بتطوير منتجات حلال تحت علامة Dajajti لتصديرها إلى البلدان الإسلامية، بما في ذلك إلى السعودية، حيث يعد أحد المتطلبات الأساسية للإمدادات هو الامتثال لقواعد التقاليد الديانة الإسلامية.

وتم اعتماد ثلاث مزارع دواجن للمجموعة لإنتاج لحوم الدواجن وفقا لمعيار الحلال، الذي صادق عليه مركز قياسي يتبع لمجلس المفتين الروسي.

وفي العام 2018 حصلت المجموعة الروسية على شهادة ESMA (مكتب المواصفات في الإمارات)، والتي تمنح الحق للمجموعة في بيع المنتجات الحلال في دول الخليج.

المصدر: RT