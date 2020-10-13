ليبيا – قال عضو المؤتمر العامّ السابق عن حزب العدالة والبناء محمود عبد العزيز القياديُّ في جماعة الإخوان المسلمين إنّ مصر لا تساوي شيئًا في ميزان السياسة الدولية والوضع الإقليمي، وهي ليست أهم دولة.

عبد العزيز أشار خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” أمس الإثنين التابعة للمفتي المعزول الغرياني إلى أنّ هناك دولًا صغيرة أهم من مصر كمالطا على حد زعمه، معتبرًا أنّ مصر شريك أساسي في العدوان وتدمير ليبيا.

وبيّن أنّ الحوار ليس غاية في حدِّ ذاته، بل يتم التوجه له لتحقيق مكاسب للشعب؛ بالتالي يفترض عقد الجلسات في دول محايدة وليس في مصر.

ولفت إلى أنّ استمرار البعثة الأممية بذات التصرّفات يعني التمهيد لحرب أهلية في ليبيا، مشيرًا إلى أنّ بعثة الأمم المتحدة هي الضامن لوحدة صفِّ عقيلة صالح وخليفة حفتر، فمن اللحظة الأولى البعثة الأمية تشقّ صفّ الغرب الليبي.

وأضاف: “سيناريو التقسيم وارد في مخطّطاتهم ليقيموا دولة لحفتر في شرق ليبيا ولكن لن نقبل بهذا. للأسف حكومة الوفاق تفعل أمورًا ولا تشاور تركيا التي ساعدتها في البداية، ستيفاني وليامز لم توضّح في إعلان استئناف الحوار لتشكيل رئاسي وحكومة مع مطلع نوفمبر معايير الحضور المشاركين في الحوار، وما لم تكن المعايير واضحة في اختيار الأشخاص أرى أنّ الـ5 سنوات ستصبح 10 من السرقة والتيه والفساد”.

عبدالعزيز زعم أنّ روسيا غير راضية عن الطريقة غير الواضحة التي تتعامل بها البعثة الأممية مع الملف الليبي، لافتًا إلى أنّ روسيا قلقه من موضوع المعايير، بحسب قوله.

وفيما يتعلق بتيار يا بلادي قال: “العالم يراقب هذا التيار الذي يكتسح الشارع الليبي، والليبيون يرون فيه بارقة أمل، نوري بوسهمين تلقّى دعوة من روسيا لإجراء زيارة في القريب العاجل”.