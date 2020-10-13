ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد القيادي في حركة ” التجمع الإسلامي المحظورة ” الثلاثاء خلال لقائه رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا الذي استلم مهامه مؤخرًا خوسيه انطونيو ساباديل أوجهَ التعاونِ بين البعثة وليبيا.

اللقاء استعراض -بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق- مستجدّات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا ومسار المحادثات الحالية، والتأكيد على توحيد كلّ المسارات التي تهدف لإجراء الانتخابات، ودور الاتحاد الأوروبي في حل الأزمة الليبية وفق مسارات برلين.

كما أكّد عماري وخوسيه على ضرورة إجراء انتخابات برلمانية لتوحيد المؤسّسات السيادية للدولة، وتهيئة المناخ السياسي من أجل الاستفتاء على الدستور.

وتطرّق اللقاء لاجتماعات مجموعة العمل الاقتصادية تحت مظلّة برلين ودعمها، لضمان استمرار تدفّق النفط وعدم استغلاله في المساومات السياسية.

وبحث عماري مع السفير آليات التعاون في مجال التعليم والتأكيد على عودة الشركات الأوروبية لاستئناف أعمالها في ليبيا.