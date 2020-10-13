عون يجتمع بوفد لبنان الذي سيتولى التفاوض التقني مع إسرائيل لترسيم الحدود

عون يجتمع بوفد لبنان الذي سيتولى التفاوض التقني مع إسرائيل لترسيم الحدود

لبنان – عقد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع أعضاء الوفد اللبناني الرسمي الذي سيتولى التفاوض التقني مع إسرائيل لترسيم الحدود البرية والبحرية الجنوبية للبنان.

وحضر الاجتماع، وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزف عون.

وكان لبنان أعلن أمس، أن الوفد ال​لبنان​ي يتألف من العميد الركن الطيار بسام ياسين رئيسا، العقيد الركن البحري مازن بصبوص، عضو هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان ​وسام شباط​، والخبير نجيب مسيحي.

ومن المرتقب أن تنطلق الاجتماعات غدا الأربعاء في قاعدة للأمم المتحدة قرب الحدود بجنوب لبنان، على أن يشارك فيها ممثلو الولايات المتحدة ومنسق الأمم المتحدة الخاص بلبنان.

وفي هذا السياق، توجه مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر إلى لبنان للمشاركة في افتتاح المفاوضات.

المصدر: RT