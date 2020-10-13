ألمانيا – أكد وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، إن بلاده معنية بإقامة علاقات جيدة أو “معقولة على الأقل”، مع روسيا، على الرغم من قضية أليكسي نافالني.

وأضاف الوزير، في مجال تعليقه على تصريحات لسياسيين وخبراء، بأن قضية نافالني قد تجمد العلاقات الثنائية: “مهما كان الأمر، فإن ما حدث مع أليكسي نافالني، لا يغير الجغرافيا وبالتالي لا يغير مصلحتنا الأساسية في العلاقات الجيدة أو المعقولة على الأقل، مع روسيا”.

وتابع ماس القول: “نحن دولة تعيش، من خلال التبادل التجاري والعلمي. لهذا السبب وحده على الأقل، نريد المحافظة على علاقات طيبة مع جميع جيراننا، تقوم على قواعد واضحة واحترام متبادل”.

وأكد الوزير الألماني، أن بلاده بذلت خلال السنوات الماضية، جهودا كبيرة للحفاظ على العلاقات مع روسيا.

وقال: “من الصعب ذكر أي زميل آخر التقيت به أكثر من سيرغي لافروف. وتحافظ الأوساط الاجتماعية في الدولتين، على علاقات وثيقة، وهناك تبادل حيوي على مستوى المجتمع المدني، وبين الطلاب والعلماء والعاملين في مجال الفن، وفي المجال الاقتصادي”.

وخلص ماس إلى أن العلاقات بين الدولتين، “تعاني” من عدد من الحوادث، بما في ذلك الهجوم السيبراني على البوندستاغ في عام 2015، واغتيال المواطن الجورجي زليمخان خانغوشفيلي في برلين.

في كلتا الحالتين، يزعم الجانب الألماني بتورط موسكو، لكن روسيا تنفي هذه الاتهامات.

المصدر: نوفوستي