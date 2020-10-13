روسيا – أعلن دميتري روغوزين، مدير عام مؤسسة “روس كوسموس” أن روسيا مستعدة للمشاركة في مشروع إنشاء المحطة القمرية Gateway ولكن وفقا للشروط الروسية فقط.

وقال روغوزين في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية الذي عقد عبر الإنترنت، ردا على سؤال، ما الذي يجب عمله لكي تشارك روسيا في إنشاء المحطة Gateway، “كان من المهم جدا وقبل كل شيء ، استخدام المبادئ الثابتة للتعاون الدولي، التي سبق أن استخدمت في مشروع المحطة الفضائية الدولية، التي فيها قائد ، ولكن نحن نعلم أن معظم القرارات المبدئية تتخذ بشكل مشترك. لذلك إذا كنا سنعود إلى العمل بهذه المبادئ، فسوف يمكننا العودة إلى مسألة مشاركتنا في هذا البرنامج”.

وكان روغوزين قد أعلن في وقت سابق، أن مشروع محطة Gateway “أمريكي صرف” وفي هذه الحالة فإن روسيا لن تشارك فيه على نطاق واسع.

ويذكر أن الولايات المتحدة تخطط لإنشاء محطة مدارية حول القمر Gateway وتدعو الدول المشتركة في المحطة الفضائية الدولية، المشاركة فيه. وكانت “روس كوسموس” وناسا قد وقعتا عام 2017 على اتفاق بشأن التعاون في إنشاء محطة قمرية. ولكن روغوزين أعلن لاحقا، أن روسيا لن تشارك في هذا المشروع لأن الدور المناط بها هو دون المستوى المطلوب.

المصدر: نوفوستي