صوفيا – شهد ماراثون صوفيا، يوم الأحد الماضي، واقعة غريبة، بعدما قام أحد المشاركين الهواة، بدفع العداءة الصربية، أوليفرا إيفتيتش، ليتسبب في سقوطها مع بداية السباق.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن العداءة الصربية لم تستطع مواصلة السباق بعد الحادث، الذي أدى إلى تعرضها لإصابة على مستوى الفخذ والرأس.

وأشارت ذات المصادر إلى أن مكتب المدعي العام في العاصمة البلغارية صوفيا، بدأ التحقيق في الحادث، ويبحث في ما إذا كانت هناك أسباب لبدء قضية جنائية ضد الرجل الذي يجري تحديد هويته.

وعلقت إيفتيتش البالغ عمرها 43 عاما على الحادث قائلة: “لقد كان هجوما علي، لأنني لم أتعرض للدفع فقط، لكنني حرفيا دفعت عن المسار.. لا أعرف دوافع المهاجم .. والواضح أنه كانت لديه خطة وكنت هدفه”.

وسبق لأوليفرا إيفتيتش، التتويج بميدالية فضية في بطولة أوروبا لألعاب القوى في العام 2006، كما شاركت في خمس دورات أولمبية متتالية، في أعوام 2000، و2004، و2008، و2012، و2016.

المصدر: sport-express.ru