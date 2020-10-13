ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إنه بإمكان مصر أن تلعب الدور الأبرز إذا وقفت على مسافة واحدة من كلّ الأطراف.

معزب أشار في حديث لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أنّ القاعدة الدستورية لازمة لإجراء الانتخابات المقبلة، وأنه بدونها لا يمكن إجراء انتخابات.

ولفت إلى أنّ “طرح مشروع الدستور للاستفتاء يلاقي معارضة وخاصّة من الشرق، وهو ما يستبعد إمكانية المُضيّ في طرحه، ومع الانقسامات السياسية والمؤسسية وعدم الاستقرار الأمني والمعيشي والاقتصادي، فإنه لا مناص من مرحلة انتقالية ثالثة”.