موقع عبري: 90% من العرب ضد العلاقات مع إسرائيل

موقع عبري: 90% من العرب ضد العلاقات مع إسرائيل

إسرائيل – كشف تقرير أعدته وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، أن 90% من الخطاب العربي على مواقع التواصل الاجتماعي حول العلاقات مع إسرائيل سلبي.

وذكر مقال للكاتب الإسرائيلي باراك رافيد ونشر في موقع واللا الإسرائيلي أن 95% من الخطاب النقدي حول اتفاق العلاقات كان موجها نحو الإمارات التي قادت المبادرة وليس البحرين.

ووفق تقرير الوزارة، فإن التقديرات تشير إلى أن السلطة الفلسطينية وحركة حماس والمنظمات الموالية للفلسطينيين قد بادرت وشجعت الكثير من هذا الخطاب.

وأوصت الوزارة في تقريرها بأنه يجب على إسرائيل تعزيز حملة توعية على الشبكات الاجتماعية العربية، مع التركيز على دول الخليج والدول الأخرى التي قد توقع اتفاقيات معها.

ويشير كاتب المقال إلى أن إعداد هذا التقرير هو جزء من محاولة وزيرة الشؤون الاستراتيجية أوريت فركاش هكوهين لتغيير جوهر عمل الوزارة، الذي شمل في السنوات الأخيرة بشكل أساسي أنشطة ضد المنظمات التي تروج لمقاطعة إسرائيل والمشروع الاستيطاني.

المصدر: وكالات