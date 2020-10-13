ميسي خسر 40 مليون يورو من قيمته السوقية منذ بداية عام 2020.. كأكثر ثاني لاعب

ميسي خسر 40 مليون يورو من قيمته السوقية منذ بداية عام 2020.. كأكثر ثاني لاعب

ألمانيا – كشفت دراسة لموقع الألماني “Transfermarkt” المهتم بكل ما يتعلق بالمعلومات الكروية ومنها سوق الانتقالات، تراجعا حادا في القيمة السوقية للكثير من النجوم منذ بداية عام 2020.

وتسببت جائحة كورونا “كوفيد-19” في انخفاض كبير في أسعار اللاعبين، نتيجة الأزمة المالية التي تعاني منها الأندية الرياضية بسبب غياب الجماهير عن الملاعب وغيرها من العوامل، واتضح ذلك من خلال الصفقات التي تم أبرامها في الميركاتو الصيفي المنصرم، فلم نشهد صفقات كبيرة كما اعتدنا في السنوات الأخيرة.

وقام موقع “ترانسفير ماركت – Transfermarkt” العالمي المتخصص بتقييم أسعار اللاعبين بتخفيض القيمة السوقية لجميع اللاعبين بنسبة 15%.

ولم تكن جائحة فيروس كورونا السبب الوحيد وراء انخفاض القيمة السوقية للاعبين، لأن هناك أسبابا أخرى تزامنت مع الجائحة أثرت بشكل واضح على قيمة بعض اللاعبين سلبا أو إيجابا، لعل أهمها الأداء والسن.

وتصدر النجم البلجيكي إيدين هازارد قائمة اللاعبين الأكثر تراجعا من حيث القيمة السوقية، من 120 مليون يورو إلى 60 مليون يورو أي بنسبة 50%، وذلك بسبب معاناته من الإصابات المتكررة منذ انتقاله إلى صفوف ريال مدريد، وغيابه عن الملاعب وتدني مستواه بشكل كبير، إضافة إلى الأزمة المالية جراء تفشي وباء فيروس كورونا.

وجاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة في المركز الثاني، فقد تراجعت قيمته السوقية من 140 مليون يورو إلى 100 مليون يورو أي بنسبة 28.6%، وذلك على خلفية محاولته الفاشلة في الرحيل عن برشلونة خلال الميركاتو الماضي، إضافة إلى تقدمه في السن وتأثير وباء كورونا.

ويشاركه بنفس الرقم زميله أنتوان جريزمان الذي ما زال لم يجد نفسه في النادي الكاتالوني.

وفي ما يلي ترتيب اللاعبين الأكثر انخفاضا في القيمة السوقية منذ بداية عام 2020:

1- البلجيكي إدين هازارد (ريال مدريد): القيمة السابقة 120 مليون يورو – القيمة الحالية 60 مليون يورو – مقدار الانخفاض 60 مليون يورو

2- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة): القيمة السابقة 140 مليون يورو – القيمة الحالية 100 مليون يورو – مقدار الانخفاض 40 مليون يورو

3- الفرنسي أنطوان غريزمان (برشلونة): القيمة السابقة 120 مليون يورو – القيمة الحالية 80 مليون يورو – مقدار الانخفاض 40 مليون يورو

4- الإنجليزي رحيم ستيرلينغ (ماشستر سيتي): القيمة السابقة 160 مليون يورو – القيمة الحالية 128 مليون يورو – مقدار الانخفاض 32 مليون يورو

5- البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان): القيمة السابقة 160 مليون يورو – القيمة الحالية 128 مليون يورو – مقدار الانخفاض 32 مليون يورو

6- الإسباني كيبا أريزابالاجا (حارس مرمى تشيلسي): القيمة السابقة 60 مليون يورو – القيمة الحالية 28 مليون يورو – مقدار الانخفاض 32 مليون يورو

7- الإنجليزي هاري كين (توتنهام): القيمة السابقة 150 مليون يورو – القيمة الحالية 120 مليون يورو – مقدار الانخفاض 30 مليون يورو

8- السنغالي ساديو ماني (ليفربول): القيمة السابقة 150 مليون يورو – القيمة الحالية 120 مليون يورو – مقدار الانخفاض 30 مليون يورو

9- البلجيكي كيفين ي بروين (مانشستر سيتي): القيمة السابقة 150 مليون يورو – القيمة الحالية 120 مليون يورو – مقدار الانخفاض 30 مليون يورو

10- المصري محمد صلاح (ليفربول): القيمة السابقة 150 مليون يورو – القيمة الحالية 120 مليون يورو – مقدار الانخفاض 30 مليون يورو.

المصدر: وكالات