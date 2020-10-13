الإمارات العربية – وافقت وزارة الصحة الإماراتية على بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح “سبوتنيك-V” الروسي ضد فيروس كورونا المستجد في الإمارات.

جاء ذلك في بيان صدر عن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، الذي أشار أيضا إلى أن تجارب اللقاح الروسي تجري بدعم من شركة Pure Health، أكبر مشغل للمختبرات في الإمارات، وستشرف عليها دائرة الصحة بأبوظبي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية.

وذكر البيان أيضا أن شركة أبوظبي للخدمات الصحية هي التي ستقوم بإعداد المحاضر الطبية الخاصة بالتجارب.

المصدر: تاس