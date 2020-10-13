وزير الخارجية المصري: التعاون بين مصر والعراق والأردن لا يستهدف أي طرف

وزير الخارجية المصري: التعاون بين مصر والعراق والأردن لا يستهدف أي طرف

مصر – أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري إن التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق لا يستهدف أي طرف، مؤكدا على ضرورة الحل السياسي للوضع في سوريا وليبيا.

وكشف وزير الخارجية المصري عن الآلية الثلاثية بين مصر والعراق والأردن القاهرة، مؤكدا أن الاجتماعات بحثت تفعيل أطر التعاون بين البلدان الثلاثة في مجالات الطاقة والإعمار والكهرباء، مؤكدا أن البلدان الثلاثة تعمل على التكامل.

وأكد شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري خارجية العراق والأردن أن المشاورات بحثت أهمية الحفاظ على الاستقرار وعدم التدخل في شؤون الدول العربية، موضحا أن هذا التعاون يهدف خدمة شعوب البلدان الثلاثة، مشيرا إلى وجود رؤية مشتركة للحفاظ على الأمن القومي العربي والتصدي للتحديات المشتركة.

وشدد على أن الأمن المائي العربي له أولوية خاصة وخاصة ملف سد النهضة والتحديات الخاصة بالأمن المائي في العراق.

المصدر: RT