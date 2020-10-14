أوكرانيا – اكتشف العلماء ألأوكرانيون في محمية “تشيرنوبل” البيئية الإشعاعية نوعا نادرا من الفراشات يمكن مقارنة حجمها بحجم طائر.

أفاد بذلك موظفو المحمية في حسابها على “فيسبوك”.

وقد شاهد العلماء فراشة Catocala fraxini الزرقاء المخططة حين دخلوا منطقة المحمية.

وقال الخبراء إن Catocala fraxini هي أحد أنوع الفراشات الكبرى في أوكرانيا وأوروبا بشكل عام حيث يمكن أن يبلغ عرض جناحيها 110 ملم.

وتبدي الفراشة الزرقاء نشاطها وقت الليل حين تبحث عن مصدر للضوء وتستهدفه.

وأشار الموظفون في القسم العلمي للمحمية إلى أنهم سينقلون الفراشة إلى شجرة الحور الفضي التي تعيش عليها بعد انتهاء موسم الأمطار.

المصدر: نوفوستي